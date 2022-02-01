«ЛНР» возобновила комендантский час

Группировка «ЛНР» возобновила действие комендантского часа в подконтрольных ей районах с 1 февраля. Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Ранее с 1 октября 2021 года до 1 февраля 2022 года действие комендантского часа в ОРЛО было приостановлено.



Согласно «документу», нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00 по местному времени, на один час и более влечет за собой «административную ответственность» в виде штрафа или обязательных работ.



Если нарушитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, «административная ответственность» наступает при нарушении режима комендантского часа на 30 минут и более.

Группировка «ДНР» продлила отмену комендантского часа на выходных до конца 2022 года. В период с 1 февраля по 1 июня комендантский час не будет действовать с пятницы 23:00 до 05:00 понедельника. А с 1 июня до 1 октября — с пятницы 23:00 до 04:00 понедельника. С октября и до конца года будет действовать «зимнее» расписание.