«ДНР» заявила о росте преступности из-за частичной отмены комендантского часа

В «министерстве внутренних дел» при группировке «ДНР» заявили, что в период, когда стали приостанавливать действие комендантского часа, выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.



Действие комендантского часа в отдельных районах Донецкой области, которые контролирует «ДНР», ранее было решено приостанавливать еженедельно с 23:00 пятницы до 5:00 понедельника в период с 1 октября 2021 до 1 февраля 2022 года.



«По состоянию на 1 декабря за эти периоды в территориальных органах внутренних дел было зарегистрировано более 10 тысяч сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, что на 1 602 больше, чем за аналогичные периоды прошлого года, когда действие комендантского часа не приостанавливалось», — говорится в сообщении «МВД ДНР».



В «ведомстве» отмечают, что во время отмены действия комендантского часа «произошел рост совершения тяжких и особо тяжких преступлений — краж, хулиганств, фактов причинений тяжких телесных повреждений различной степени тяжести и умышленного повреждения имущества».

В период ослабления комендантского часа в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверок местных жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения «полиции» для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.