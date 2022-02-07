На Донетчине будут судить двух таможенников

В суд переданы обвинительные акты в отношении двух инспекторов таможенного поста "Краматорск". Фото: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Обвинительные акты в отношении двух государственных инспекторов Государственной таможенной службы по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям, направлены в суд, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Как выяснило следствие, в октябре-ноябре 2020 года на территории таможенного поста «Краматорск» два госинспектора оформили одному из предприятий Донецкой области таможенные декларации на импорт табулярного глинозема российского производства. Однако процедура была проведена без надлежащей проверки страны происхождения товара, в результате чего растаможивание было сделано по заниженной ставке. Из-за халатности бюджет недополучил более 1,2 миллиона гривен налогов и сборов.



Обвиняемым по части 2 статьи 367 УК Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без него.