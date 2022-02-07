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Украина и ФРГ нашли точки соприкосновения в вопросе поставок оружия — Кулеба

07 февраля 2022, 18:36

Украина и ФРГ нашли точки соприкосновения в вопросе поставок оружия — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завершил переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок, в ходе которых поднимался вопрос о том, как Германия готова поддержать Киев в сфере обороны на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины. На совместной пресс-конференции с Бербок в Киеве министр рассказал об итогах встречи.

«Сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины конкретно в сфере обороны и безопасности», — сказал Кулеба.

Министр констатировал, что позиции Украины и Германии отличаются. Правительство ФРГ неоднократно отвергало просьбы Киева о поставках оборонительного вооружения, аргументируя это опасениями привести к большей эскалации ситуации.

«Но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ругаться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства», — отметил Кулеба.

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