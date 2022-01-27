В Минобороны Германии пояснили, почему не поставляют оружие Украине

В планах правительства Германии нет места поставкам вооружений Украине из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта с РФ. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает «Европейская правда».



Она назвала принятое Германией решение правильным, потому что Берлин боится, что это станет причиной эскалации конфликта.



«Мы хотим вносить свой вклад другим образом», — уточнила Ламбрехт.



По ее словам, необходимо решать проблему дипломатическим путем, отметив проведение первого за последние два года заседания Совета Россия-НАТО и вчерашние переговоры в Нормандском формате.



«Существует много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться. Это то, что мы должны делать», — заявила министр.



Также она подтвердила, что Берлин получил запрос о предоставлении помощи Украине, включая защитные жилеты. «Хотя это не те цифры, которые были названы в запросе», — признала Ламбрехт.



По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, запрос Украины касался 100 000 шлемов и защитных жилетов.

Германия поставит Украине 5 000 военных защитных шлемов. Об этом вчера заявила министр обороны Кристин Ламбрехт.