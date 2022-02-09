Двоих поранил ножом: На Донетчине мужчина напал на газовиков

В Дружковке местный житель с ножом напал на сотрудников «Донецкоблгаза», которые обнаружили несанкционированное подключение к газовой сети. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля. Сотрудники «Донецкоблгаза» приехали в один из частных домов по улице Киевской. Хозяин был дома и пустил газовиков.



«Но когда обнаружили наличие несанкционированного скрытого газопровода и начали составлять соответствующие документы, дружковчанин схватил нож и бросился с ним на сотрудников "Донецкоблгаза". Двум из них нанес ранения — в грудную клетку и подбородок. Еще одному нападающий ножом испортил одежду», — говорится в сообщении.



Двоих газовиков с телесными повреждениями доставили в больницу. Кроме полиции и «скорой помощи», на место происшествия выехала и машина пожарной службы, поскольку в доме произошло возгорание.



«Точная причина пожара устанавливается, однако она не связана с газом. По одной из версий, владелец здания самостоятельно поджег помещение — в доме загорелась мебель, пол, разбросанные вещи. По словам специалистов, если бы были открыты окна и обеспечивался приток кислорода, то последствия пожара были бы гораздо серьезнее», — добавили в пресс-службе.



Полиция задержала мужчину, по фактам нанесения телесных повреждений работникам «Донецкоблгаза» проводится проверка.