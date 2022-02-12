Боевики на Донбассе трижды нарушили режим «тишины»

С начала суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи поселка Пески боевики открывали огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Возле населенного пункта Лопаскино НВФ дважды задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.



«Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы», — добавили в штабе.

Читайте также: Боевики применили беспилотник для обстрела позиций ООС