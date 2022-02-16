ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро

Европейский парламент проголосовал «за» предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макро-финансовую помощь в размере 1.2 млрд евро. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Соответствующий результат голосования был объявлен в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. Проголосовало 694 депутата, из которых «За» — 598, «против» — 55, остальные — воздержались.



Далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.



Как сообщалось ранее, Европейская комиссия 1 февраля приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в сумме 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.



11 февраля это решение было утверждено Советом ЕС на уровне послов.