«Замминистру» из «ДНР» заочно объявлено о подозрении

Так называемому заместителю министра промышленности и торговли группировки «ДНР» заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, избранный в 2010 году депутатом Донецкого городского совета, с 2018-го занимает должность «заместителя министра», «реализуя политику оккупационной администрации РФ».



В частности, злоумышленнику непосредственно подчиняются так называемые департаменты и отделы в сферах цветной металлургии, машиностроения, развития химической и фармацевтической промышленности, а также лицензирование торговли, говорится в сообщении.



Утверждается, что в обязанности подозреваемого входит организация обеспечения эффективного управления промышленными и торговыми предприятиями, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса и фактически перешли под контроль представителей НЗФ. В дальнейшем производимая продукция реализуется с целью получения прибыли, обеспечивающей финансирование оккупационной администрации.



Кроме того, «заместитель», используя отдельные СМИ, во время встреч с населением оккупированной территории области освещает деятельность «ДНР» и проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу с местными жителями, уточнили в прокуратуре.