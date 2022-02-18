Трех жительниц Краматорска будут судить за организацию «референдума» 2014 года

В Краматорский городской суд направлены обвинительные акты в отношении трех жительниц города по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Следствие установило, что 11 мая 2014 года женщины в качестве членов «участковых избирательных комиссий» активно участвовали в организации и проведении на территории Краматорска псевдореферендума по признанию так называемой государственной самостоятельности «ДНР».



Санкция статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц), предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, отметили в прокуратуре.