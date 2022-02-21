«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию из-за проблем с водоснабжением Докучаевска и Еленовки

Чрезвычайная ситуация «государственного уровня» объявлена на подконтрольной группировке «ДНР» территории из-за проблем с централизованным водоснабжением более 20 тысяч жителей, возникших вследствие боевых действий.



Об этом сообщает «МЧС ДНР».



Там отметили, что ЧС объявлено в связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода.



«Без воды остались более 21-й тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов», — добавили в «МЧС».



Отмечается, что для решения проблемы «МЧС» организовало «межведомственный штаб», работающий в круглосуточном режиме. На данный момент организован подвоз технической воды населению и трем котельным, проводится подключение системы водоснабжения к скважинам подземных вод.