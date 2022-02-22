Президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он заявил в видеообращении во вторник вечером.



По его словам, «на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации, но необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».



«Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву», уточнил президент.



«Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», — отметил он.



В ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.