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Зеленский издал указ о призыве резервистов

22 февраля 2022, 22:36

Зеленский издал указ о призыве резервистов

Президент Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период. Об этом он заявил в видеообращении во вторник вечером.

По его словам, «на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации, но необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».

«Речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву», уточнил президент.

«Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», — отметил он.

В ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.

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