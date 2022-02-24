В Донецкой области зафиксированы обстрелы фактически вдоль всей линии столкновения - ОГА

Обстрелы в Донецкой области зафиксированы фактически вдоль всей линии столкновения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



«Оперативная информация о ситуации в Донецкой области по состоянию на 9:30.

К настоящему времени в Донецкой области зафиксированы обстрелы фактически вдоль всей линии столкновения.



В частности, из минометов и артиллерии обстреляны окрестности Авдеевки, Зайцево, Нью-Йорка, Южного, Шумов.



В Новолуганском пострадал гражданский мужчина — около 60 лет. В тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил, что в 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.