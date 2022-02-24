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В Одесской, Сумской, Донецкой областях есть погибшие и пострадавшие от обстрелов

24 февраля 2022, 09:57

В Одесской, Сумской, Донецкой областях есть погибшие и пострадавшие от обстрелов

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на оперативную информацию полиции, сообщает и о раненых и погибших в результате обстрелов в нескольких областях.

«В Конотопском районе (Сумская область) под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком. В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали. В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены», - написал Геращенко.

Он сообщил: «В Кривом Роге Днепропетровской области три удара по составам 17-й танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА. Разбомбили мост через реку Ингулец».

Также, по словам советника министра, в Николаевском районе Николаевской области во время обстрела военного аэродрома ранен один человек, а в Семихатках Генического района Херсонской области во время обстрела погиб 17-летний молодой человек.

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