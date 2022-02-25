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Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

25 февраля 2022, 00:10

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О всеобщей мобилизации» в Украине.

В документе отмечается, что всеобщая мобилизаци вводится в связи с военной агрессией России против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с нормамами Конституции Украины, президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.

Мобилизацию поручено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

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