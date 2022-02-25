80% города Счастье уничтожено обстрелами: Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

Город Счастье на Луганщине уничтожен обстрелами на 80%. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Facebook.



«Счастье: 80% города уничтожены! Обстрелы не утихают. Наконец, утром определенное количество жителей смогли эвакуироваться собственным ходом», — написал Гайдай.



Он также сообщил, что обстреляны из «Градов» школьные автобусы для эвакуации жителей города. Пострадал водитель, на завтра снова попытаются организовать эвакуацию.



Глава ОГА также описал ситуацию в Новоайдаре и Старобельске, где погибла женщина.



«Новоайдар: взорваны “новый” и “старый” мосты. Старобельск: в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Одна погибшая», — сообщил Гайдай.



Кроме того, по его информации, идут обстрелы Золотого и Новотошковского, в Нижнем повреждены жилые дома.



«Два поезда с эвакуированными застряли в Попасной. В соседней Камышевахе обстрелом разбило железнодорожный путь. Если ремонт пути затянется, людей разместят в бомбоубежище. Попасную сейчас обстреливают. Повреждено админздание и жилой дом», — описал ситуацию Гайдай.