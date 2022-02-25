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При необходимости «Укрзализныця» будет подавать на Луганщину дополнительные поезда - ОГА

25 февраля 2022, 15:40

При необходимости «Укрзализныця» будет подавать на Луганщину дополнительные поезда - ОГА

«Укрзализныця» готова предоставлять дополнительные поезда для эвакуации населения, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«Все поезда со станции в Лисичанске направляются в западные области. При необходимости будут представлены дополнительные поезда. В частности, сегодня есть договоренность о подаче еще одного поезда. Кроме эвакуационных поездов из Лисичанска и Рубежного следуют поезда по штатному расписанию», — сказал директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны ОГА Александр Чалый.

Он порекомендовал обращаться в оперативный дежурный Департамент, где обобщаются данные относительно желающих выехать в западные области Украины и происходит информирование населения о расписании этих поездов.

Стационарный телефон: (06452) 4-11-03. Оперативный дежурный работает в круглосуточном режиме.

Кроме того, порекомендовал установить на мобильные телефоны приложение «Внимание Луганщина», куда подается вся оперативная информация.

Вчера, 24 февраля, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50.

Украина призывает международных партнеров повлиять на РФ с требованием о предоставлении «зеленых коридоров» для эвакуации детей и женщин на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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