При необходимости «Укрзализныця» будет подавать на Луганщину дополнительные поезда - ОГА

«Укрзализныця» готова предоставлять дополнительные поезда для эвакуации населения, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



«Все поезда со станции в Лисичанске направляются в западные области. При необходимости будут представлены дополнительные поезда. В частности, сегодня есть договоренность о подаче еще одного поезда. Кроме эвакуационных поездов из Лисичанска и Рубежного следуют поезда по штатному расписанию», — сказал директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны ОГА Александр Чалый.



Он порекомендовал обращаться в оперативный дежурный Департамент, где обобщаются данные относительно желающих выехать в западные области Украины и происходит информирование населения о расписании этих поездов.



Стационарный телефон: (06452) 4-11-03. Оперативный дежурный работает в круглосуточном режиме.



Кроме того, порекомендовал установить на мобильные телефоны приложение «Внимание Луганщина», куда подается вся оперативная информация.

Вчера, 24 февраля, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50.



Украина призывает международных партнеров повлиять на РФ с требованием о предоставлении «зеленых коридоров» для эвакуации детей и женщин на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.