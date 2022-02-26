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Они пойдут на штурм: Зеленский предупредил о тяжелой ночи

26 февраля 2022, 00:49

Они пойдут на штурм: Зеленский предупредил о тяжелой ночи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью российские оккупанты будут пытаться штурмовать Киев и другие города. Об этом он сказал в своем очередном видеообращении.

«Сегодня был трудный, но смелый день. Мы боремся за свое государство абсолютно на всех фронтах, во многих местах нашей страны, боремся круглосуточно и на дипломатическом фронте. Легче сказать, с кем из мировых лидеров я еще не говорил. Мы все продолжаем», — сказал президент.

Он перечислил, с кем из мировых и европейских лидеров провел переговоры и договорился о новой помощи и поддержке Украине.

Зеленский предупредил украинцев о тяжелой ночи и попытках штурма Киева.

«Ночь будет тяжелее, чем день. Под ударом многие города: Чернигов, Сумы, Харьков, Донбасс, города юга Украины, особое внимание Киеву. Нельзя потерять столицу. Этой ночью враг применит все имеющиеся у него силы, чтобы сломить наше сопротивление. Ночью они пойдут на штурм, нельзя отдать столицу. Этой ночью должны выстоять», — подчеркнул президент.

Он призвал закрывать метки и знаки оккупантов, сжигать вражескую технику и поддерживать украинских военных.

 

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