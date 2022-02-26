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Офис президента: ВСУ и Нацполиция полностью контролируют ситуацию и территорию

26 февраля 2022, 10:45

Офис президента: ВСУ и Нацполиция полностью контролируют ситуацию и территорию

За прошлые сутки Вооруженные силы Российской Федерации не получили ни одного оперативно-тактического преимущества, что свидетельствует о том, что Украина побеждает. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге в субботу.

«Мы понимали, что сегодняшняя ночь будет тяжелой, потому что Россия должна была использовать и использовала все свои ресурсы и резервы, чтобы нанести нам в максимальном количестве наших городов максимальные поражения. Сразу скажу, что этого не произошло — Вооруженные Силы Украины вместе с Национальной полицией Украины полностью контролируют всю ситуацию и территорию нашего государства», — заявил Подоляк.

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