«Она стала Европейской»: Резников заявил о переломе войны с Россией

Перелом в войне с Россией состоялся, теперь она стала европейской. Об этом заявил инистр обороны Украины Алексей Резников.

«Вчера произошел настоящий перелом. Война стала Европейской. Ее так, наконец, осознали», — написал он в соцсети Фейсбук утром в понедельник.



«Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились его масштабы», — подчеркнул министр.



Он напомнил, что Европа предоставила временное убежище десяткам тысяч украинцев. «Без всяких формальностей. Как своим», — написал он.



«Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой», — уточнил Резников.



Он подчеркнул, что все это заслуга защитников и защитниц всего украинского народа, который обязательно победит.

Ранее Резников обратился к украинским военнослужащим, заявив, что именно они — опора государства в противостоянии со страной-агрессором Россией.