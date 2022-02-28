Российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, есть погибшие и раненые

Армия РФ нанесла массированый ракетный удар по Харькову. В результате обстрела погибли десятки людей, еще сотни получили ранения. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



«Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!», — написал Геращенко.

25 февраля в Харькове начался обстрел. Местные жители сообщали о снарядах, упавших на улицах города.



26 февраля российские войска в результате артиллерийского обстрела попали в девятиэтажный дом в Харькове, в результате чего погибла женщина.