Прикрыли Мариуполь: Украина ударила по военному аэродрому в Таганроге

Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому в городе Таганрог. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.



«Прикрыли Мариуполь на время», — подчеркнул он.

В Таганроге разорвалась выпущенная со стороны Украины ракета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



«Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших и разрушений нет.



Также местный житель опубликовал в сети видео, где он утверждает, что по ракете сработала система ПВО.



