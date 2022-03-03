Начался второй раунд переговоров Украины и РФ о прекращении войны

Украинская и российская делегация начали второй раунд переговоров, на которых Киев будет требовать прекратить обстрелы и предоставить гуманитарные коридоры в наиболее пострадавших от обстрелов населенных пунктах. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке. 1. Немедленное прекращение огня. 2. Перемирие. 3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов», — написал Подоляк в Twitter в четверг.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что пока рано прогнозировать, на что именно удастся выйти по результатам переговоров исходя из полиции России. «Но мы не уступаем принципиальными для нас вещами, такими как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи», — сказал он в эфире национального телемарафона.