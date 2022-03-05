Из Волновахи сегодня смогли эвакуировать около 400 человек

Около 400 жителей Волновахи и окрестных сел удалось эвакуировать за сегодня. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



По его словам, это те люди, кто смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта.



«Хотя на сегодняшний день мы намеревались и имели необходимый транспорт для эвакуации значительно большего количества людей, движение колонны вынуждены были прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи — продвигаться туда было крайне опасно», — подчеркнул Кириленко.



Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.



Кириленко пообещал разместить списки позже в своих аккаунтах в соцсетях.



Ранее сегодня была перенесена на неопределенный срок анонсированная эвакуация из Мариуполя в связи с продолжающимися обстрелами со стороны российских сил.