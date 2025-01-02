Экипаж полиции «Белый ангел», который ранее работал в Бахмуте, сейчас спасает мирное население на Константиновском, Торецком и Покровском направлениях в Донецкой области.



Недавно полиция вывезла две семьи из Константиновки. Семь человек, трое из которых — дети, были вынуждены покинуть свой новый дом. Сначала они жили в Бахмуте. Потом переселились в Константиновку.



«После всех ужасов, пережитых в родном городе, семьи снова оказались под ударом РФ, одна из женщин получила ранения», — рассказали в полиции.



Из-за постоянных российских обстрелов дети уже полгода не выходят на улицу, а в последнее время подышать свежим воздухом удается максимум полчаса.



Полицейские эвакуировали маму, бабушку и двух малышей — 2 и 6 лет. Для них волонтеры уже подыскали жилье в Киеве.



В этот же день «белые ангелы» доставили в безопасное место двух родителей, дочь-подростка и их собаку.