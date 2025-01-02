ВСУ атаковали командный пункт российской армии в Курской области

Вооруженные силы Украины подтвердили, что атаковали командный пункт российской армии в Курской области. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, Силы обороны «нанесли высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино».



Отмечается, что были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.



«Данные огневые поражения в первую очередь наносятся, чтобы ослабить способность и желание Российской Федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения. Вооруженные Силы Украины будут постоянно продолжать выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в поселке Ивановское Рыльского района Курской области ракетным ударом поражено расположение военных 810-й бригады морской пехоты РФ.



25 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й бригады морской пехоты, которая располагалась в городе Льгов Курской области. Ранее сообщалось, что российский город Льгов Курской области попал под обстрел. Телеграм-канал Mash предварительно озвучил версию об атаке американской РСЗО HIMARS.