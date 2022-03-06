Генштаб: На востоке основные усилия сосредоточены на обороне Мариуполя

Украинские войска ведут оборонительные операции на всех направлениях наступления вооруженных сил России, которые пытаются не потерять наступательного потенциала. На востоке основные усилия сосредоточены на обороне Мариуполя. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«Группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения ему максимальных потерь, недопущения вторжения их в глубину, удержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля, за утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.



В частности, группировка объединенных сил проводит оборонительную операцию в восточной части Донецкого операционного района. «Основные усилия сосредоточены на обороне города Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника», — подчеркнули в Генштабе.



Другие группировки проводят оборонную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и восточной части Таврического направлений.

В частности, подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

На Северском направлении проводится операция по обороне Чернигова.

На Волынском направлении проводятся «мероприятия по подготовке всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины».

На Приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области было спланировано и реализовано захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника.



В Генштабе отметили, что в других направлениях части и подразделения ВСУ проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.



Группировка Воздушных сил ВСУ сосредоточила усилия на отражение ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных объектов Украины и группировок войск.



«Противник пытается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, через осведомленность о реальном положении дел», — рассказали в Генштабе.