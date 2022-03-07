Россия отказывается забирать своих умерших военных из Украины — Верещук

Российское руководство категорически отказывается забирать из Украины своих умерших военнослужащих и даже вести об этом переговоры. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.



«Россияне отказываются даже вести переговоры об этой проблеме. Очевидно, считая, что тела военнослужащих Российской Федерации не достойны попасть к себе на родину и быть погребенными по-человечески. Они оставляют своих погибших здесь, в Украине, без права захоронения на землях Российской Федерации с одной целью: чтобы российские матери, жены, дочери не узнали о настоящих масштабах развязанной Владимиром Путиным войны, о тысячах и тысячах убитых и о крахе, который ждет Россию, если эта война будет продолжаться еще некоторое время», — сказала она.



Вместе с тем Кабинет министров разработал и утвердил пошаговый порядок передачи умерших военных России.