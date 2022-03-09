Ребенок погиб в результате авианалета на село в Харьковской области

Семилетний ребенок и один взрослый погибли в результате бомбардировки российской авиацией небольшого села Донец Слобожанской общины. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины а Харьковской области.



Отмечается, что российские самолеты сбросили на село по меньшей мере 3 неуправляемых авиабомбы. Одна из них попала в фундамент двухэтажного дома на улице Диденко. Дом разрушился мгновенно. Трем людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще одного вытащили спасатели.



Добровольцы местной пожарной команды из соседнего поселка Андреевка и бойцы 34-го Государственного пожарно-спасательного поста обнаружили в завалах тела двух погибших людей, среди которых 7-летний ребенок.



«Враг продолжает беспощадно наносить удары по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры. Исходя из географии авиаударов, в опасности находятся все граждане, независимо проживают ли они в крупном мегаполисе или в частном доме где-то в далеком селе. Понять логику вражеских бомбардировок невозможно», — сказано в сообщении.



Всего за сутки спасатели Харьковской области отреагировали на 18 вызовов о пожарах, разрушениях и других чрезвычайных происшествиях.