Венедиктова анонсировала обмен пленными в ближайшее время

В ближайшее время может состояться обмен пленными. Об этом во время телемарафона сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.



«Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных», - сказала она.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве взятых в плен российских оккупантов. По его словам, для их содержания пришлось создать специальную структуру.



После чего стало известно, что Кабмин создал координационный штаб по вопросам обращения с пленными, который возглавила вицепремьер-министр Ирина Верещук.