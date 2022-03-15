Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя остается заблокированной

15 марта 2022, 19:58

Зеленский: Колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя остается заблокированной

Российские оккупанты продолжают блокировать колонну с гуманитарным грузом для Мариуполя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

«Сегодня частично открылись гуманитарные коридоры. Работает коридор из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа в направлении города Полтава. Оккупанты не остановили обстрелы и остановили работу гуманитарных коридоров в Киевской области», — сказал Зеленский.

Он отметил, что по Мариуполю эвакуация людей происходит, но гуманитарный груз в город не пропускают.

«Остается заблокированной колонна с гуманитарным грузом в Мариуполь несколько дней подряд. Но все же понемногу происходит выезд людей из окруженного города на частном транспорте. Я хочу поблагодарить за это важное дело, за эту работу работников ГСЧС, полиции, врачей и всех наших, кто спасает людей. Обязательно благодарю наших военных», — сказал президент.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Места
Мариуполь
Прочее
Эвакуация Война гуманитарная катастрофа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:54
Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
все новости
19:58
Зеленский: Колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя остается заблокированной
19:34
Оккупанты удерживают в захваченной больнице в Мариуполе более 400 человек
18:57
Оператор телеканала Fox News погиб при обстреле под Киевом
17:50
Зеленский назначил нового командующего ООС, прежний усилит оборону Киева
17:38
У Рабиновича и его коллег по ОПЗЖ прошли обыски
17:26
Россия планирует вырубывать лес на оккупированных украинских территориях — разведка
17:23
Рада распространила закон о правовом режиме на территории, захваченные РФ после 24 февраля
17:00
Главнокомандующий ВСУ: На некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление
15:49
В Мариуполе оккупанты выпустили двух подозреваемых из СИЗО
15:13
Гумкоридоров в Луганской области во вторник нет — Верещук
15:06
Украине дали понять, что она не вступит в НАТО — Зеленский
14:48
Оккупанты захватили больницу в Мариуполе и стреляют по пленным — правозащитники
14:45
Эвакуация из Мариуполя: Выехало почти две тысячи машин, еще столько же стоят на выезде из города
14:03
На Донетчине ранен мирный житель в результате обстрела
13:02
ЕС ввел четвертый пакет санкций, которые ударят по олигархам и бизнесу РФ
все новости
ВИДЕО
«Денацификация Украины»: Что не так с утверждением Путина? ►
15 марта, 02:11
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
14 марта, 23:43
Берлин: Женщины из Донбасса вынуждены во второй раз убегать от агрессии России ►
14 марта, 16:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция