Зеленский: Колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя остается заблокированной

Российские оккупанты продолжают блокировать колонну с гуманитарным грузом для Мариуполя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.



«Сегодня частично открылись гуманитарные коридоры. Работает коридор из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа в направлении города Полтава. Оккупанты не остановили обстрелы и остановили работу гуманитарных коридоров в Киевской области», — сказал Зеленский.



Он отметил, что по Мариуполю эвакуация людей происходит, но гуманитарный груз в город не пропускают.



«Остается заблокированной колонна с гуманитарным грузом в Мариуполь несколько дней подряд. Но все же понемногу происходит выезд людей из окруженного города на частном транспорте. Я хочу поблагодарить за это важное дело, за эту работу работников ГСЧС, полиции, врачей и всех наших, кто спасает людей. Обязательно благодарю наших военных», — сказал президент.