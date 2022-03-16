Зеленский: Российских оккупантов должен ждать международный трибунал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских оккупантов должен ждать международный трибунал. Об этом говорится в видеообращении главы государства.



«Важным является начало деятельности в Украине следственной группы международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства. Уже собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства. Чтобы те получили именно юридический ответ - законный и конкретный», - подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что правоохранители, прокуратура Украины уже начали эту работу.



«Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет. За все, что они наделали против Украины, против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства", - сообщил он.