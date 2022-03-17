ВСУ уничтожили командный пункт и технику российских войск — Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили командный пункт российских войск и десять воздушных целей. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



«В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются», - сказано в сообщении.



Зенитные ракетные войска Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.



Отмечается, что российские захватчики, не преуспевая в проведении наземной операции, наносили ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов. Они продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов.



Также захватчики активно распространяют дезинформацию о ходе ведения, так называемой «специальной операции» среди собственного населения.



«Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил РФ участвовать в войне на территории Украины», - подчеркнули в Генштабе ВСУ.