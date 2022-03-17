Люди выжили: Спасатели начали разбирать завалы в Мариуполе

В Мариуполе бомбоубежище Драматического театра, которое вчера, 16 марта, разбомбили русские войска, выдержало, завалы начали разбирать, люди остались в живых. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тарута.



«После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живы!», – написал он.



16 марта оккупанты сбросили бомбу на здание Драматического театра, где скрывались более тысячи человек.