Польша представит идею миротворческой миссии в Украине

Польша в ходе саммита НАТО и встречи в Европейском совете планирует представить идею миротворческой миссии в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает PAP.



По его словам, несмотря на то, что среди некоторых стран Запада преобладают «сдержанные настроения», дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что такая миротворческая миссия появится.



Представитель польского правительства подчеркнул, что речь идет не о миссии, которая вступит в прямой конфликт с РФ. Она должна быть размещена в незанятых Россией населенных пунктах, «чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями».



Правительство Дании готово отправить миротворцев в Украину. Об этом заявил министр обороны Мортен Бодсков перед встречей министров обороны стран НАТО. По его словам, это ответ на предложение Польши о необходимости такой миссии в Украине.



«У нас есть многолетний опыт такой работы. Я определенно верю, что Дания может принять участие и изменить ситуацию», - сказал он.



Бодсков также заявил о готовности усилить контингент в Прибалтике, где уже присутствуют датские солдаты и самолеты



Ранее вице-премьер Польши и глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.