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В Рубежном оккупанты обстреляли школу и дом: В подвале могут находиться дети

21 марта 2022, 17:04

В Рубежном оккупанты обстреляли школу и дом: В подвале могут находиться дети

Российские войска продолжают обстрел Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Попасной и Кременной Луганской области, повреждены дома, есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в ГСЧС.

Так, в Рубежном захватчики попали в частный жилой дом, в подвале которого, по предварительной информации, могут находиться трое детей. Из-за постоянных обстрелов спасатели пока не могут добраться до места.

«Также в Рубежном российские войска обстреляли общеобразовательную школу, из-за чего загорелась крыша заведения. В подвале, вероятно, находятся люди. В городе горят более 10 домов. Обстрелы не утихают. Спасатели ждут "тишины" и немедленно отправятся людям на помощь», - информируют в ГСЧС.

В Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 3000 кв. м, погибших и пострадавших нет.

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