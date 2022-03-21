Зеленский: Ультиматумы России неприемлемы для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы РФ неприемлемы для Украины.



По его словам, эти требования могут быть выполнены только в случае уничтожения страны.



«Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать», — сказал он в интервью европейским общественным вещателям.



Президент добавил, что это видно даже в оккупированных городах, где люди выходят на протесты, но не выполняют ультиматумы россиян.