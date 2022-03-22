В России работает новая «фабрика троллей» под видом борьбы с «украинскими фейками»

Корреспондентка российского издания «Фонтанка» провела несколько часов в компании ботов, которые ведут информационную войну против Украины. О своем опыте работы в рядах «кибервойск» журналистка написала в статье.



Telegram-канал под названием «Кибер фронт Z» начал работать 11 марта. При наборе в так называемые кибервойска владельцы канала указали, что хотят бороться с «машиной украинской пропаганды».



«Они желают нам смерти, а России — краха. Только вместе мы сможем противостоять этим нападкам! Мы открываем Кибер Фронт операции Z, чтобы дать отпор в информационном поле пропагандистам киевской хунты, финансируемой западным миром», — говорилось в записи.



Для нужд «фронта» требовались спамеры, комментаторы, контент-аналитики, дизайнеры и программисты.



При наборе конкурса нет, гарантий, что заплатят – тоже нет. Менеджеры предложили «поверить на слово». Также менеджеры проекта говорят, что основной пул работы заключается «в создании патриотической картины в комментариях под трендовыми видео и в категории «политика и новости» в YouTube и Telegram».



В реальности комментаторам приходится освещать «возвращение Крыма как историческое событие», писать патриотические комментарии с поддержкой политики российского руководства, спамить на каналах оппозиционных блогеров и журналистов и ставлять негативные комментарии об Украине. В частности, о том, что гибель мирных жителей при российской атаке – «это фейк».



В расследовании «Фонтанки» говорится, что спамеров набирают на зарплату в 45 тысяч рублей в месяц с графиком 2/2. Ежедневно нужно публиковать 200 комментариев на различных площадках. В каждой смене работает 100 человек.



«Фонтанка» пишет, что одним из кураторов проекта обозначен Алексей Некрылов. По данным издания, Алексей Некрылов с 2016 года был сотрудником ООО «Главсеть», «Миксинфо» и «Новинфо».



В официальном комментарии он заявил «Фонтанке», что не занимается набором в социальные сети, при этом подтвердил, что у него есть ИП, но отказался называть род его деятельности. Он также заявил, что не знает ничего о компаниях «Новинфо», «Главсеть» и «Миксинфо».



Именно эти юрлица власти США называют причастными к проекту «Лахта», более известному как «фабрика троллей».