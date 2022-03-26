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Россия собирается атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан — Подоляк

26 марта 2022, 10:20

Россия собирается атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан — Подоляк

Россия не остановится на Украине, она планирует напасть на европейские страны и Казахстан. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов», — написал Подоляк в Твиттер.

«Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне», — добавил советник главы ОП.

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