Россия собирается атаковать Польшу, страны Балтии и Казахстан — Подоляк

Россия не остановится на Украине, она планирует напасть на европейские страны и Казахстан. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по... демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов», — написал Подоляк в Твиттер.



«Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне», — добавил советник главы ОП.