Россия планирует идти с войной в Европу — Зеленский

Россия не планирует останавливаться только на Украине, в ее плены входит продвижение дальше в Европу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Швеции.



«Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу. Рассчитывает на уничтожение свободы дальше по Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности», — сказал он.



Ранее Зеленский в своем обращении к участникам саммита НАТО призвал Альянс предоставить Украине один процент от всех своих танков и самолетов.

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