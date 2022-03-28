Те, кто отказываются предоставлять Украине самолеты и оружие, ответственны за действия РФ — Зеленский

Политики, которые боятся принимать решения о передаче Украине боевых самолетов и необходимого вооружения, несут ответственность за преступления, которые РФ совершает против украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении вечером 29 марта.



«Украинцы не должны погибать только из-за того, что кто-то не может найти в себе смелость, чтобы передать Украине необходимое оружие. Страх всегда делает со-ответственными. Если кто-то боится Россию, боится одобрить необходимые, важные для нас решения для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды, то это делает этих людей со-ответственными за эту катастрофу, которую российские войска создали в наших городах», — сказал он.



Зеленский призвал политиков иностранных государств «задуматься над тем, что у них останется, если они не будут соответствовать позиции своих народов».



На следующей неделе Зеленский выступит перед парламентами Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции и Австралии.