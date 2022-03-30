Обстрелы Лисичанска, Авдеевки, Донецка, Покровска и аппетиты Пушилина. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Луганской области жестоко обстреляли Лисичанск.

Под огнем также Северодонецк, Попасная и Кременная.

Какие гумкоридоры работали сегодня?

Россия заявила, что выпустит людей из Мариуполя при условии сдачи города.

Под удар попали Марьинка и Авдеевка. Утром был обстрелян Покровск.

Группировка «ДНР» снова говорит о взятии под контроль всей Донецкой области.

Россияне продолжают уничтожать Мариуполь.

В Донецке под обстрелом Текстильщик и Петровский район города.

Ситуация с водоснабжением в Горловке.

В офисе президента рассказали, при каких условиях в Украине возможен референдум.