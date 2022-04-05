ГБР: Судья из Луганской области и четверо полицейских Мариуполя перешли на сторону врага

Судья из Луганской области и четверо полицейских Мариуполя перешли на сторону врага. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении судье Старобельского районного суда Луганской области и руководителю аппарата за коллаборационизм. Также уже начато расследование в связи с переходом на сторону врага педагога и 4-х сотрудников Мариупольского отделения полиции», - говорится в сообщении.



В целом, по информации бюро, по состоянию на 5 апреля зарегистрировано более 370 уголовных производств, из которых более 230 – по факту госизмены и коллаборации.