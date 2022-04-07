New York Times заявила о подлинности видео, на котором украинские военные добивают раненых российских

Газета New York Times заявила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях в понедельник видео, на котором украинские военные выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих.



Видео (по ссылке шокирующие кадры!) снято в селе к западу от Киева, утверждает NYT.



Минобороны Украины ранее твитило об уничтожении российской колонны в этой местности. Издание «Медиазона» еще 4 апреля заметило на упомянутом видео мужчину с густой бородой, который появлялся в видеоролике, распространенном 30 марта украинским изданием УНИАН со словами: «Грузинский легион продолжает помогать украинцам в зачистках Киевской области от "освободителей"».



Украинские официальные лица пока не комментировали эти утверждения.