РФ накрыла «Точкой-У» вокзал Краматорска, а «ДНР» составляет списки студентов на войну. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- 50 погибших, около сотни раненых. По краматорскому ЖД вокзалу ударила российская «Точка-У».
- Европа готовит новый пакет санкций и обещает призвать Путина к ответственности.
- В Мариуполе уничтожен единственный в Украине ледокол «Капитан Белоусов».
- Россия не дала согласие на эвакуацию мариупольцев по морю.
- Эвакуация из Луганской области продолжается, населенные пункты под постоянными обстрелами.
- Группировка «ДНР» арестовала сотрудника ОБСЕ и собирает новые списки студентов ВУЗов на войну.