Донецкая область: В ходе обстрелов погибли пятеро человек

По крайней мере пять мирных жителей Донецкой области погибли и еще пять получили ранения вследствие обстрелов российской оккупационной армией территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 4 в Угледаре и 1 в Новомихайловке. Еще 5 человек получили ранения: 4 в Угледаре и 1 в Красногоровке», - написал он.



Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.