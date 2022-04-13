Власти США намерены объявить о выделении Украине новой военной помощи на сотни миллионов долларов. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.



Отмечается, что окончательная сумма, на которую будет оказана помощь Украине, пока не определена. Но она составит около 700 миллионов долларов.



Общий объем помощи США Украине составит более 3 миллиардов долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена. Из них почти 2,5 миллиарда долларов уже выделены Киеву после начала российского вторжения.



Также, по данным CNN, Пентагон проведет в среду совещание с восьмью ведущими производителями оружия. Они обсудят способность отрасли поддержать Украину, «если война будет продолжаться несколько лет». Среди них будут General Dynamics, Lockheed Martin и другие. На встрече будут рассматриваться предложения по ускорению производства существующих систем и разработке новых, критически важных для помощи Украине и союзникам.



Пентагон заявил, что наиболее полезным оружием являются малые системы – такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые Вашингтон и его союзники доставляли Украине «чуть ли не ежедневно».



Интенсивное использование, а также эффективность на поле боя, продемонстрированная украинскими силами, вызвали интерес к пополнению запасов этого оружия.