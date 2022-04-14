С 24 февраля в Украине погибли почти 200 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украинe погибли 197 детей, 351 ребенок получил ранение. Об этом сообщили в Офиса генпрокурора.



«Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 197 детей погибли и более 351 получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.