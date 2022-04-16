Утренний обстрел Киева: Взрывы в Дарницком районе столицы

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли окраины Киева, под удар попал Дарницкий район. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются», — отметил Кличко.



Он призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.



«А тех киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах», — добавил мэр столицы.



Также в местных телеграм-каналах утром появились видео сильного пожара.



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