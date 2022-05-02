CNN: Российские войска украли украинскую сельхозтехнику на 5 млн долларов

Российская армия вывезла сельхозтехнику из Мелитополя в Чечню. Однако воспользоваться ею захватчики не смогут, так как владельцам оборудования удалось его дистанционно заблокировать. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местного украинского бизнесмена.



Издание оценивает стоимость украденного из дилерского центра «Агротек» в 5 млн долларов.



По словам источника, вывоз сельхозтехники начался с захвата двух комбайнов, а также трактора и сеялки. В течение следующих нескольких недель было вывезено все остальное — всего 27 единиц сельхозтехники. Источник CNN добавил, что среди мародеров были противоборствующие группы, одни забирали технику с утра, другие — вечером.



В устройствах установлена система GPS, позволяющая отслеживать местоположение. Последний раз сельхозтехника находились в селе Захан-Юрт в Чеченской Республике. Но, как утверждает источник CNN, сейчас она отключена удаленно, и воры не могут ей пользоваться.



«Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно», — сказал собеседник издания.



При этом он добавил, что угонщики ищут в России консультантов, которые смогут обойти защиту. Если взломать систему безопасности техники все-таки не получится, то ее разберут и продадут по запчастям.